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Факты / Україна

Наша разведка не подтверждает массовый завоз РФ химического оружия в Украину – Громов

Валентина Летяк, редактор ленты
хімічна зброя
Фото: Depositphotos

Риск применения РФ химического оружия в Украине существует, однако разведка не подтверждает массовый завоз боеприпасов с ядовитыми веществами на нашу территорию. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, на территории Украины действуют подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС России, соответственно, химическое оружие у них точно есть.

– Но разведка на сегодняшний день не подтверждает то, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами. Может быть точечное применение химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание, — подчеркнул он.

Громов говорит, что со стороны россиян были такие попытки, однако у военнослужащих ВСУ есть средства защиты органов дыхания и кожи.

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Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что США опасаются возможности применения Россией химического оружия в войне против Украины, если ее войска продолжат терпеть неудачи на фронте.

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Источник: Укринформ
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