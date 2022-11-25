Ноябрь, 24 в 22:25

В Киевской области возросло количество жертв массированного ракетного обстрела, который страна-агрессор Россия осуществила 23 ноября.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

– Киевская область. В результате вчерашнего обстрела, по состоянию на данный момент, в реанимации умер седьмой человек. Светлая память погибшим, — написал он в своем Telegram-канале.

Кулеба также рассказал, что энергетики продолжают ремонтные работы в регионе, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение.

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В настоящее время круглосуточно работают около ста бригад. Без электричества пока остаются 70% жителей Киевской области.

Кулеба советует пользоваться Пунктами несокрушимости, где можно зарядить телефоны и погреться.

– Инфраструктуру и жилье мы отстроим. Но человеческую жизнь не вернем. Однако отомстим за каждого. РФ будет нести ответственность за все преступления, – подытожил он.

Как проинформировали сегодня в ГСЧС, российские оккупанты убили десять человек и травмировали еще 55 во время массированной атаки на Украину 23 ноября.

Известно, что в Киеве погибли три человека, 11 пострадали. По данным Национальной полиции, только в Вышгороде (Киевская область) во время российской атаки получили ранения 35 граждан, 5 человек погибли.

Источник: Telegram-канал Алексея Кулебы

Фото: Telegram-канал Андрея Небитова