Ноябрь, 24 в 22:50

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что в Крыму были ликвидированы иранские военные советники.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, и предупредил, что любые другие иранцы, находящиеся на оккупированной украинской территории в поддержку вторжения Москвы, также станут мишенью.

По словам Данилова, иранцы присутствовали в Крыму, чтобы помочь России управлять вооруженными беспилотниками Shahed-136, поставленными правительством Тегерана, но не сказал, сколько их было убито.

Сейчас смотрят

Ранее в израильской прессе в октябре появились сообщения о том, что 10 инструкторов из Ирана погибли в результате ударов украинских военных в оккупированном Крыму. Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет преследоваться.

— Вас не должно быть там, где вас не должно быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить, — сказал Данилов в интервью.

Волна за волной российских воздушных атак, включая удары беспилотников и ракет, с октября обрушивались на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего в стране начались отключения электричества. Президент Владимир Зеленский заявил на заседании Совета безопасности ООН в среду, что эти атаки “являются очевидным преступлением против человечности”, и сказал, что Киев выдвинет резолюцию, осуждающую “любые формы энергетического террора”.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 24 ноября попытался обвинить Украину, заявив, что она может “прекратить все возможные страдания гражданского населения”, если выполнит “требования российской стороны”.

После первоначального отрицания присутствия иранских беспилотников в Украине, правительство Тегерана заявило, что поставило “небольшое количество” беспилотных самолетов в Россию за несколько месяцев до того, как Владимир Путин начал тотальное вторжение в Украину в феврале. Иран отрицает отправку своих инструкторов, чтобы помочь россиянам управлять беспилотниками с оккупированной территории.

Киев скептически относится к иранской версии событий, а эксперты из обеих стран по просьбе Тегерана провели встречу, чтобы обсудить доказательства, собранные Украиной.

— Иранцы продолжают настаивать на том, что они не являются поставщиками оружия в Российскую Федерацию, но нам нужно подтверждение. Есть ли у нас такое подтверждение на сегодняшний день? Нет, не имеем. Мы понимаем, что такие вещи не летают без того, чтобы (люди) научились ими управлять, а у россиян не хватает мозгов, чтобы разобраться в этом самостоятельно… В современном мире ничего нельзя скрыть. Это просто вопрос времени, когда это станет достоянием общественности, — сказал Данилов.

Он добавил, что пока неясно, поставлял ли Иран баллистические ракеты в Россию.

— Мы пытаемся ответить на этот вопрос и сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Но если это произойдет, то это будет говорить о двух вещах. Во-первых, что у России нет возможности производить собственные ракеты, по крайней мере, в таком количестве, которое позволило бы ей продолжать крупномасштабную войну. Во-вторых, если страна, находящаяся под санкциями с 1979 года, имеет возможность производить такое оружие, то о каких санкциях идет речь? Таким образом, возникает большой вопрос о соблюдении санкций, — добавил секретарь СНБО.

Отношения Украины с Израилем являются примером серой зоны. Существует длинный список израильского военного оборудования, которое киевское правительство хотело бы приобрести, но Израиль стремится избежать возмездия Москвы и пытается изобразить себя нейтральным.

Политическое возвращение Беньямина Нетаньяху на выборах в этом месяце еще больше усложняет картину, поскольку у него теплые отношения с Владимиром Путиным, но участие Ирана на стороне России также повлияет на расчеты Израиля.

— Позиция Израиля по отношению к этой войне хорошо известна и понятна. Еще раз отмечу, что в современном мире ничего нельзя скрыть, ни поддержку, ни отсутствие поддержки. Кто вы — сторонник демократии или сторонник авторитаризма? На чьей вы стороне?, — спросил Данилов.

Секретарь СНБО выступал после освобождения города Херсона украинскими вооруженными силами и слухов о рейдах через Днепр в южную часть Херсонской области, ведущую в Крым. Он был немногословен относительно состояния южного фронта, но указал на ранее сообщавшиеся операции за российскими линиями.

Он заключил, что украинские Вооруженные силы находятся “там, где они необходимы”.