Ноябрь, 24 в 14:04

В Харьковскую область уже возвращается электроснабжение – там энергетики заживили уже более 50% сетей. Сейчас специалисты работают над восстановлением и в Харькове, и в районах области.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

— Из-за аварийных отключений в Харьковской области остаются проблемы с электроснабжением. Специалисты продолжают работу по восстановлению электросетей. В ближайшее время свет должен появиться у большинства потребителей области. Просим жителей отнестись с пониманием, специалисты делают все необходимое, учитывая обязательные технологические процедуры, – отметил он.

Напомним, что из-за ракетных ударов России 23 ноября многие города и области Украины остались без света и водоснабжения. Так, 60% Киева пока без электричества.