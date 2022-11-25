Ноябрь, 25 в 15:10

Украинский участник движения сопротивления в Херсоне рассказал, как в начале марта убил двух российских солдат.

Оккупанты, которые находились в нетрезвом состоянии, направлялись в свой лагерь. Один из них споткнулся, а другой остановился, чтобы справить нужду на обочине тротуара.

Вдруг ему глубоко в правую сторону шеи вонзили нож, описывает события CNN, услышав их из рассказов украинца.

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– Я сразу прикончил первого, а потом догнал другого и убил его на месте. Я увидел орков в униформе и подумал: а почему бы и нет? Людей вокруг не было, равно как и света. Так что я воспользовался моментом, — рассказал мужчина.

20-летний украинец изучал смешанные единоборства, всегда носил с собой нож для самозащиты, но никогда никого не убивал.

– Адреналин сыграл свою роль. У меня не было ни страха, ни времени для размышлений. Первые несколько дней мне было плохо, но потом я понял, что они мои враги. Они пришли ко мне домой, чтобы забрать все это у меня, — сказал украинский партизан.

Рассказ мужчины подтвердили украинские военные и источники в разведке, поддерживавшие связь с ним и другими партизанами.

– Я был не один в Херсоне. Было много ловких партизан. Каждую ночь убивали по меньшей мере 10 россиян, — добавил он.

Херсонцы объединялись в группы, координируя свои действия с украинскими военными и разведкой.

– У меня есть друг, с которым мы ездили по городу, ища места, где собираются российские солдаты. Мы проверяли маршруты их патрулей, а затем передавали информацию ребятам на линии фронта. Они уже знали, куда это передать дальше, – объяснил партизан.

За восемь месяцев оккупации Херсона партизаны убили несколько коллаборантов, которых РФ назначила в оккупационные власти.

20-летнего партизана арестовали 9 мая, когда он пришел на парад ко Дню победы с желто-синей лентой на рубашке. Его отвели в местное СИЗО, которое взяли под контроль агенты ФСБ.

Там россияне пытали схваченных украинских солдат, разведчиков и партизан.

– Они били меня дубинками, электрошоком, ногами. Не могу сказать, что меня морили голодом, но и еды давали немного. Там ничего хорошего не происходило, – рассказал он.

Партизана отпустили через девять дней после того, как он согласился записать видео, на котором говорил, что согласен сотрудничать с российскими оккупантами.