Ноябрь, 25 в 23:36

Украине вряд ли грозит дефицит топлива из-за массового использования генераторов из-за отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

В качестве примера приводится количество автомобилей, среди которых сегодня в Украине насчитывается около 7 млн авто. В среднем каждый автомобиль на 100 км дороги тратит по всем литров горючего.

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Таким образом, если автомобиль за час проезжает 50-60 км, потребление составляет около 4-5 литров горючего в час.

В то же время генераторы потребляют гораздо меньше: для бытовых целей речь может идти об 1 литре/час, когда потребление промышленных генераторов сопоставимо с автомобилем.

Как пишет РБК, статистика указывает, что за последние 5-6 лет в Украину завезли около 500 тыс. генераторов, а всего на территории государства насчитывается около 12 млн домохозяйств. Следовательно, генераторами оборудовано не более 3-5% домохозяйств.

— Поэтому можно сделать вывод: да, топливные сети могут почувствовать повышенный спрос, но, учитывая нынешние объемы импорта нефтепродуктов в Украину, до дефицита дойти не должно, — отметили в Минэкономики.

В РБК отмечают, что импорт топлива в Украину в последние месяцы составил:

за август — 709 тыс. тонн

за сентябрь — 780 тыс. тонн

за октябрь — 660 тыс. тонн (был снижен спрос)

В то же время весной, когда был наибольший дефицит топлива, Украина импортировала 60 тыс. тонн (за март), 191 тыс. тонн (апрель) и 380 тыс. тонн (май).

Напомним, эксперт по топливной отрасли Сергей Куюн считает, что за ноябрь на рынке был ощутим повышенный спрос на топливо из-за увеличения количества генераторов, но, считает эксперт, ситуация со временем стабилизируется.