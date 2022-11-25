ГУР благодаря “народному спутнику” обнаружило около 2,6 тыс. единиц военной техники РФ
Украинские разведчики провели космическую разведку радиолокаций примерно 150 районов расположения российских оккупантов.
Как 25 ноября сообщило Минобороны Украины, это стало возможным благодаря сотрудничеству с фондом Сергея Притулы, который передал спутник ICEYE и доступ к базе данных созвездия SAR-спутников.
По данным ГУР МО, разведка состоялась не только на временно оккупированных территориях Украины, но и на территории “оккупанта и его союзников”.
— В общем благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины, выявлено и подтверждено около 2,6 тыс. единиц военной техники, — сообщили разведчики.
Речь идет о, в частности: танках, САУ, ББМ, вертолетах, ОТРК Искандер, ЗРК С-300, ЗРПК Панцирь-С1, вражеских РЛС, понтонных переправах, катерах и палатках в местах расположения подразделений врага.
— Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях при любой погоде и ночью, — говорится в сообщении.
Напомним, деньги, которые украинцы в августе собирали на турецкие беспилотники Bayraktar, были потрачены шоуменом и волонтером Сергеем Притулой на спутник ICEYE, возможность пользоваться которым была передана украинским военным и специалистам.
Фото: Олексій Резніков