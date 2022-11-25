Ноябрь, 25 в 20:36

Украинские разведчики провели космическую разведку радиолокаций примерно 150 районов расположения российских оккупантов.

Как 25 ноября сообщило Минобороны Украины, это стало возможным благодаря сотрудничеству с фондом Сергея Притулы, который передал спутник ICEYE и доступ к базе данных созвездия SAR-спутников.

По данным ГУР МО, разведка состоялась не только на временно оккупированных территориях Украины, но и на территории “оккупанта и его союзников”.

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— В общем благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины, выявлено и подтверждено около 2,6 тыс. единиц военной техники, — сообщили разведчики.

Речь идет о, в частности: танках, САУ, ББМ, вертолетах, ОТРК Искандер, ЗРК С-300, ЗРПК Панцирь-С1, вражеских РЛС, понтонных переправах, катерах и палатках в местах расположения подразделений врага.

— Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях при любой погоде и ночью, — говорится в сообщении.

Напомним, деньги, которые украинцы в августе собирали на турецкие беспилотники Bayraktar, были потрачены шоуменом и волонтером Сергеем Притулой на спутник ICEYE, возможность пользоваться которым была передана украинским военным и специалистам.

Фото: Олексій Резніков