Ноябрь, 25 в 21:18

В Киеве развернули работу более 400 пунктов обогрева, куда каждый желающий сможет прийти для согрева.

Об этом сообщил городской голова украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, пункты обогрева будут работать ежедневно, а большинство из них были обустроены в школах и других учреждениях социальной сферы Киева.

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— Если в вашем доме нет электроснабжения более суток, вы сможете прийти в пункт обогрева, чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где поблизости находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки, — написал Виталий Кличко.

Мэр Киева сообщил, что сейчас власти города работают над тем, чтобы в каждом пункте обогрева работал интернет.

Кроме того, Кличко оставил ссылку на интерактивную карту, где можно узнать размещение каждого из столичных пунктов обогрева.

Ранее властями Украины были запущены Пункты несокрушимости, которые планируют развернуть во всех уголках страны. В них можно подзарядить гаджеты, согреться, воспользоваться аптечкой и тому подобное.

Факты ICTV более подробно писали о работе Пунктов несокрушимости, а также об адресах, где можно найти эти пункты в вашем городе или поселке.

Источник: Виталий Кличко