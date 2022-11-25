Массовая переброска войск РФ с Херсонщины пока не подтверждена — ВСУ

Ноябрь, 25 в 13:41

Массовая переброска российских войск с Херсонской области пока что не подтверждена.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что за движением врага с юга внимательно следят.

– Они будут делать такие попытки, но пока массово это нельзя подтвердить. Это не так легко сделать, учитывая логистику, погодные условия и большое расстояние до Донбасса и Луганщины. К тому же это нужно делать скрыто. Мы наблюдаем за процессом и, если увидим скопление врага, будем наносить удары, – сказал он.

Отметим, что за прошедшие сутки российские оккупанты 49 раз обстреляли деоккупированную территорию Херсонщины. Погибли 10 жителей, еще 54 человека получили ранения.

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