Ноябрь, 25 в 11:22

За минувшие сутки украинские военные уничтожили не менее 430 российских солдат. По состоянию на 25 ноября общее количество потерь противника составляет около 86 150 человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

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танков ‒ 2899 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5844 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1895 (+6) ед,

РСЗО – 395 ед,

средств ПВО ‒ 209 ед,

самолетов – 278 ед,

вертолетов – 261 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6) ед,

крылатых ракет ‒ 531 ед,

кораблей/катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4404 (+4) ед,

специальной техники – 163 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

К слову, в британской разведке сообщают, что РФ бросила на фронт резервистов с серьезными болезнями.