Минус 430 оккупантов. В Генштабе озвучили потери врага на поле боя
Фото: Генштаб ВСУ
За минувшие сутки украинские военные уничтожили не менее 430 российских солдат. По состоянию на 25 ноября общее количество потерь противника составляет около 86 150 человек.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
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- танков ‒ 2899 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5844 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1895 (+6) ед,
- РСЗО – 395 ед,
- средств ПВО ‒ 209 ед,
- самолетов – 278 ед,
- вертолетов – 261 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6) ед,
- крылатых ракет ‒ 531 ед,
- кораблей/катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4404 (+4) ед,
- специальной техники – 163 (+2) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
К слову, в британской разведке сообщают, что РФ бросила на фронт резервистов с серьезными болезнями.