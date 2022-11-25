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Факты / Україна

Минус 430 оккупантов. В Генштабе озвучили потери врага на поле боя

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные уничтожили не менее 430 российских солдат. По состоянию на 25 ноября общее количество потерь противника составляет около 86 150 человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

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  • танков ‒ 2899 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5844 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1895 (+6) ед,
  • РСЗО – 395 ед,
  • средств ПВО ‒ 209 ед,
  • самолетов – 278 ед,
  • вертолетов – 261 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6) ед,
  • крылатых ракет ‒ 531 ед,
  • кораблей/катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4404 (+4) ед,
  • специальной техники – 163 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

К слову, в британской разведке сообщают, что РФ бросила на фронт резервистов с серьезными болезнями.

Источник: Генштаб ВСУ
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