Ноябрь, 25 в 14:02

25 ноября в Закарпатской области запланированы графики почасовых отключений электроэнергии.

Соответствующие графики опубликовала Закарпатьеоблэнерго.

– Так, со вчерашнего вечера отменены специальные графики аварийных отключений в Тячевском и Раховском районах Закарпатья, – говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения будут применяться в полном объеме, то есть возможности попеременно чередовать разные населенные пункты нет.

Сейчас смотрят

Судя по графику, свет будут выключать не более чем на 3 часа три раза в день. Первая группа потребителей будет без электроэнергии с 4 до 7 утра, с 13:00 до 16:00 и с 22:00 до 00:00. Вторая группа останется без света в такие часы: 00:00-01:00, 07:00-10:00 и 16:00-19:00. Третья группа будет без электричества в следующее время: 01:00-04:00, 10:00-13:00 и 19:00-22:00.

График можно загрузить или просмотреть ниже.

schedule5 закарпаття by on Scribd

Напомним, что Волынская область все еще ожидает подключения к объединенной электросети Украины после массированного обстрела Украины 23 ноября.