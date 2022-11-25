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Факты / Україна

Украина должна сохранить динамику на поле боя в течение зимы — Уоллес

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Бен Воллес
Фото: Getty Images

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, украинской армии необходимо не потерять динамику наступления в зимний период, использовав свое превосходство над врагом.

— Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, технике и качестве личного состава над деморализованными, плохо обученными, плохо оснащенными россиянами, в интересах Украины было бы сохранить динамику в течение зимы, — отметил он.

Уоллес добавил, что украинские военные получили от международного сообщества 300 тыс. комплектов зимней одежды, которые являются важной необходимостью для зимнего наступления.

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В то же время российские солдаты имеют плохое обеспечение.

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– Российское подразделение недавно было развернуто без еды, без носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофически для человека, который уходит в поле. У россиян есть масштабы, но они не очень хорошие. Ну, большинство хороших погибло, – сказал британский министр обороны.

Источник: The Daily Beast

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