Какая ситуация со светом, водоснабжением и теплом в Киеве — КГВА
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По состоянию на 08:30 в Киеве 50% жилищного фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в КГВА.
Отмечается, что водоснабжение в Киеве возобновлено полностью.
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— Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно верхние этажи обесточенных многоэтажек. В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации, — говорится в сообщении.
Тепло
Теплоснабжение в городе возобновляется. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.
Мобильная связь
Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.