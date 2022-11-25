Ноябрь, 25 в 20:07

Европейский Союз ускорит поставку Украине генераторов и трансформаторов.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

– Я выразила президенту Зеленскому полную солидарность ЕС с Украиной, когда она страдает от рук Путина, от умышленных и варварских бомбардировок гражданской инфраструктуры страны. Я решительно осуждаю эти атаки. Россия должна понести ответственность за то, что является военным преступлением, – сказала она.

Еврокомиссия готовит скорейшую поставку в Украину средств, уже поступивших от стран-членов, а также из собственных резервов ЕК в рамках программы чрезвычайного реагирования rescEU.

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Речь идет о 200 трансформаторах среднего размера и крупных автотрансформаторах от Литвы, автотрансформаторах среднего размера от Латвии, 40 тяжелых генераторных установках из резервов rescEU, которые дислоцируются на территории Румынии, каждый из которых может предоставлять бесперебойное питание, например, для больших или среднего размера больниц.

Также Еврокомиссия разрабатывает создание нового энергетического хаба в рамках rescEU в Польше, что позволит оказывать Украине более скоординированную помощь от третьих стран, в частности от партнеров ЕС по G7.