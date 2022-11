Британия подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King

Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для управления вертолетами Sea King, которые Лондон планирует передать Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

???? The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.

The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/eC5p2kwh60

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 26, 2022