Британия подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King

Ноябрь, 26 в 21:01

Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для управления вертолетами Sea King, которые Лондон планирует передать Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

— Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки. Королевский флот провел обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, повысив их поисково-спасательные возможности, — говорится в сообщении.

???? The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support. Сейчас смотрят The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities. ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/eC5p2kwh60 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 26, 2022

Ранее о передаче Украине трех вертолетов Sea King сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес. Первый уже прибыл на территорию нашего государства.

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими ВВС и Военно-морским флотом. Последний был снят с вооружения в 2018 году.