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Факты / Україна

Британия подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King

Валентина Чорна, редактор ленты
Вертоліт Westland WS-61 Sea King
Фото: Getty Images

Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для управления вертолетами Sea King, которые Лондон планирует передать Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

— Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки. Королевский флот провел обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, повысив их поисково-спасательные возможности, — говорится в сообщении.

Ранее о передаче Украине трех вертолетов Sea King сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес. Первый уже прибыл на территорию нашего государства.

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими ВВС и Военно-морским флотом. Последний был снят с вооружения в 2018 году.

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