Ноябрь, 26 в 21:44

В субботу, 26 ноября, дефицит мощности в энергосистеме Киева снизился, объем ограничений сократился до 369 МВт.

Об этом сообщил гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, уже в ближайшее время Киев сможет вернуться к плановым графикам отключений.

– Благодаря неустанной работе энергетиков сегодня имели больше объемов для потребления. В течение дня отключали 745 970 пользователей. Несмотря на значительные цифры, это уже хорошая тенденция, еще немного – и вернемся к графикам, – написал он.

Коваленко отметил, что ситуация остается достаточно тяжелой, поэтому еще рано говорить о полном отказе от ограничений.

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— Если у вас за последние сутки не было хотя бы 4 часа со светом, напишите в ДТЭК Киевские электросети, коллеги помогут разобраться, в чем проблема по вашему адресу. Ответ могут дать не сразу, потому что нужно время разобраться, что произошло именно у вас, — отметил гендиректор YASNO.

Среди возможных проблем – отказ автоматики, поскольку есть значительное количество домов, где телемеханика не срабатывает из-за большого количества отключений/включений. Аварийным бригадам приходится выезжать и подключать такие дома вручную.

Также Коваленко призвал выключать всю технику и освещение при отключении электроэнергии. Это поможет избежать значительных скачков нагрузки.