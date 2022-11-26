Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россияне нанесли авиаудар по пятиэтажке в Часовом Яру, есть раненые

Илья Нежигай, редактор ленты
Россияне нанесли авиаудар по пятиэтажке в Часовом Яру, есть раненые

В результате российского авиаудара по пятиэтажному жилому зданию в Часовом Яру Донецкой области пострадали три человека.

Об этом 26 ноября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своем канале в Telegram.

— Россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру — три человека получили ранения. Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад, — написал он.

Он добавил, что не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданскому населению в Донецкой области.

Сейчас смотрят

— Прилететь может куда угодно и когда угодно. Оставаться в области — опасно, — подчеркнул Кириленко.

Часовой Яр в последнее время регулярно подвергается российским обстрелам, в результате чего гибнут мирные жители. В результате июльской атаки РФ по многоэтажке в этом населенном пункте Донецкой области погибли 48 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 276-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка