Ноябрь, 26 в 23:14

Переговоры по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ), которая предусматривает финансирование, могут начаться уже после первого пересмотра Мониторинговой программы с участием совета директоров.

Об этом на странице НБУ в Facebook заявил глава регулятора Андрей Пышный.

— Мы достигли с МВФ соглашения на уровне персонала и будем двигаться дальше, – цитирует его слова Нацбанк.

Соглашение было достигнуто по итогам проведенной встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк и советником посольства по экономическим вопросам Хезер Гезерт, в которой также участвовал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

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По словам Пышного, после того, как он возглавил Нацбанк, удалось выстроить заново всю коммуникацию с украинским Минфином.

— НБУ не будет строить стены, в основе нашей совместной работе – диалог и аргументы. Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионное финансирование. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов, – заявил он.

Также Андрей Пышный отметил, что институционально независимый и самостоятельный центробанк — это достижение, преимущество и важный ресурс для страны. Поэтому сохранение независимости Нацбанка является приоритетным вопросом.

Посол США Бриджит Бринк выразила интерес к готовности банковской системы Украины обеспечивать непрерывную работу в случае длительного отсутствия электроснабжения, что может возникнуть из-за террористических атак России по украинской инфраструктуре.

Для этого в ходе встречи стороны обсудили, в частности, антикризисный план, который будет воплощаться Нацбанком вместе с банками в случае реализации такого сценария.