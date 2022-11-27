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Факты / Україна

В НБУ рассказали, когда могут начаться переговоры с МВФ о новой финансовой программе

Илья Нежигай, редактор ленты
В НБУ рассказали, когда могут начаться переговоры с МВФ о новой финансовой программе
Фото: НБУ

Переговоры по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ), которая предусматривает финансирование, могут начаться уже после первого пересмотра Мониторинговой программы с участием совета директоров.

Об этом на странице НБУ в Facebook заявил глава регулятора Андрей Пышный.

— Мы достигли с МВФ соглашения на уровне персонала и будем двигаться дальше, – цитирует его слова Нацбанк.

Соглашение было достигнуто по итогам проведенной встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк и советником посольства по экономическим вопросам Хезер Гезерт, в которой также участвовал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

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По словам Пышного, после того, как он возглавил Нацбанк, удалось выстроить заново всю коммуникацию с украинским Минфином.

— НБУ не будет строить стены, в основе нашей совместной работе – диалог и аргументы. Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионное финансирование. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов, – заявил он.

Также Андрей Пышный отметил, что институционально независимый и самостоятельный центробанк — это достижение, преимущество и важный ресурс для страны. Поэтому сохранение независимости Нацбанка является приоритетным вопросом.

Посол США Бриджит Бринк выразила интерес к готовности банковской системы Украины обеспечивать непрерывную работу в случае длительного отсутствия электроснабжения, что может возникнуть из-за террористических атак России по украинской инфраструктуре.

Для этого в ходе встречи стороны обсудили, в частности, антикризисный план, который будет воплощаться Нацбанком вместе с банками в случае реализации такого сценария.

Справочно: Соглашение на уровне персонала между НБУ и МВФ (Staff-Level Agreement, SLA) предполагает закрепление условий Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).

Соответствующее соглашение является необходимой предпосылкой рассмотрения руководством МВФ вопроса об утверждении мониторинговой программы и обсуждения этого вопроса Советом исполнительных директоров Фонда. Надлежащая реализация Украиной обязательств по этой программе поможет перейти к новой программе МВФ, предусматривающей финансирование.

Сама Мониторинговая программа не предусматривает предоставления финансирования, в то же время ее утверждение будет способствовать привлечению финансирования от других международных доноров в 2023 году.

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Источник: НБУ
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