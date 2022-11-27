Ноябрь, 26 в 22:56

Украинские беженцы не поедут домой сразу после окончания войны, и европейским странам стоит подготовиться к этому.

Об этом в интервью немецкому вещателю RND заявила вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца.

– Ключевой проблемой является то, что эти семьи думают, что поедут домой на следующий день после войны. Но они еще не поедут домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, они потеряли работы, — сказала она.

Дубравка Шуйца отметила, что европейцы должны и дальше поддерживать украинцев.

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– Мы не должны проявлять признаки усталости, это не выход. Мы должны сделать все возможное – на уровне Европейского Союза, а также на уровне государств-членов, таких как Германия, — чтобы помочь украинским детям чувствовать себя как дома, — заявила представительница ЕК.

Она призвала граждан ЕС, принявших украинских беженцев, с пониманием относиться к трудностям.

– Да, у нас ухудшились стандарты, когда мы говорим о количестве детей в садах и школах. В классе уже не 15 или 20 детей, а 35. Как бывший учитель я знаю, что это проблема. Но речь идет о проявлении солидарности, — заявила Шуйца, добавив, что европейцы должны понять, что “есть стандарты, которые невозможно восстановить, пока не прекратится война”.

Дубравка Шуйца также согласилась с тезисом журналиста, что с наступлением зимы и усилением российских обстрелов, европейские страны увидят увеличение количества беженцев из Украины.