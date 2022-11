Британская разведка оценила вероятность прорыва РФ в районе Павловки-Угледара

В районе Павловки и Угледара Донецкой области за последние две недели продолжаются интенсивные боевые действия без существенных изменений линии фронта. При этом российская морская пехота понесла большие потери.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в сводке утром 27 ноября.

По ее данным, и РФ, и Украина стянули туда значительные силы, однако именно страна-агрессор несет большие потери.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 November 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/wQFhk7Fvrq

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ZWsADrjj3l

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 27, 2022