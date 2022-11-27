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Факты / Україна

Британская разведка оценила вероятность прорыва РФ в районе Павловки-Угледара

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні, ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В районе Павловки и Угледара Донецкой области за последние две недели продолжаются интенсивные боевые действия без существенных изменений линии фронта. При этом российская морская пехота понесла большие потери.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в сводке утром 27 ноября.

По ее данным, и РФ, и Украина стянули туда значительные силы, однако именно страна-агрессор несет большие потери.

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– Вероятно, Россия считает, что эта территория потенциально может стать отправной точкой для будущего большого наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области. Однако РФ вряд ли сможет сконцентрировать достаточно качественных сил для достижения оперативного прорыва, – считают в британской разведке.

 

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