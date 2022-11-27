Британская разведка оценила вероятность прорыва РФ в районе Павловки-Угледара

Ноябрь, 27 в 10:15

В районе Павловки и Угледара Донецкой области за последние две недели продолжаются интенсивные боевые действия без существенных изменений линии фронта. При этом российская морская пехота понесла большие потери.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в сводке утром 27 ноября.

По ее данным, и РФ, и Украина стянули туда значительные силы, однако именно страна-агрессор несет большие потери.

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– Вероятно, Россия считает, что эта территория потенциально может стать отправной точкой для будущего большого наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области. Однако РФ вряд ли сможет сконцентрировать достаточно качественных сил для достижения оперативного прорыва, – считают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/wQFhk7Fvrq ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ZWsADrjj3l — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 27, 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 277-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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