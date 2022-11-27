Ноябрь, 27 в 6:00

Общий темп военных операций в Украине, вероятно, ускорится в ближайшие недели, поскольку земля на линии фронта начинает замерзать.

Карта боевых действий в Украине на 27.11.2022

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Маринка, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

Враг нанес два ракетных удара по гражданским объектам Днепра и совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданским объектам, в частности города Херсона.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, вражеские подразделения выполняют задачи по прикрытию участка российско-украинской границы и ведению демонстрационных и провокационных действий.

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На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Чугуновка, Избицкое, Бочковое, Бударки и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг сосредотачивается на наступлении.

На Лиманском направлении захватчики ведут оборону. Из танков и артиллерии бьют по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области. В районе населенного пункта Стельмаховка российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

Напомним, что война в Украине длится уже 277 дней. Где есть угроза ракетного удара, можно следить на онлайн-карте воздушных тревог Украины.

Где проходят бои, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.