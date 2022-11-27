На Луганщине больницы переполнены из-за большого количества раненых оккупантов — Генштаб

Ноябрь, 27 в 18:36

В Генеральном штабе Украины сообщили, что российские военные продолжают нести потери.

– Местные больницы Счастьенского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск, — отмечается в сводке штаба.

Кроме того, подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября. Там находилось около 70 солдат противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется.

Также подразделения наших ракетных войск и артиллерии атаковали 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 600 российских военных, а также уничтожили 20 единиц техники.