Ноябрь, 27 в 16:43

Россия с артиллерии обстреляла Курахово в Покровском районе Донецкой области. В результате атаки 2 человека погибли, еще 1 получил ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Кроме того, он отметил, что в результате обстрела 4 дома получили повреждения.

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– Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь – россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским. Не оставайтесь на Донбассе – вы ставите под риск собственную жизнь! – заявил глава.

РФ обстреляла Курахово в Донецкой области: двое погибших, один ранен / 4 фотографии

Напомним, что 26 ноября Кириленко сообщал, что в результате российского авиаудара по пятиэтажному жилому зданию в Часовом Яру Донецкой области пострадали два человека, один мужчина погиб.

Фото: Павел Кириленко