Правительство Ичкерии признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Ноябрь, 27 в 21:08

Правительство Чеченской Республики Ичкерия признало Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте правительства Чеченской Республики Ичкерия.

Как отмечается в заявлении, “сегодня, когда Россия снова совершает агрессию в отношении Украины, очень важно называть исторические события своими именами”.

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— На протяжении всей истории, прикрываясь заявлениями о дружбе и братских народах, Москва пыталась уничтожить украинцев. Одним из примеров этого есть искусственно организованный голод 1932-1933 годов, который унес до семи миллионов жизней украинских крестьян, — отмечают на правительственном сайте Ичкерии.

Также сообщается, что с пониманием относятся к сегодняшней борьбе украинцев, ведь народы Ичкерии и Украины “имеют одинаковые цели и общего врага”.

В обнародованном сообщении правительство Ичкерии также выражает благодарность Украине за признание их страны временно оккупированной Россией и осуждение геноцида чеченского народа.

Фото: Посольство Украины в США