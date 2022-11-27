Ноябрь, 27 в 1:31

Из-за российских атак по энергетической инфраструктуре по всей Украине наблюдаются проблемы с электроснабжением, а украинским энергетикам приходится восстанавливать свет всем абонентам и балансировать с имеющимися мощностями, чтобы электричества хватило всем.

Для того, чтобы можно было восстановить энергоснабжение, в облэнерго Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Ровенской областей обнародовали графики отключений.

Где и когда не будет света 27 ноября, читайте в материале Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Ивано-Франковская область

На 27 ноября Укрэнерго ограничило лимит мощности для Ивано-Франковской области в объеме до 245 МВт, сообщила руководительница ОВА Онищук Светлана.

— Как и прежде, энергетики в первую очередь обеспечивают питанием объекты критической инфраструктуры. Остальные разрешенной мощности будут распределены на величину трех очередей, которые будут чередоваться с интервалом в четыре часа с включением на два часа. В часы подачи электроэнергии просим об экономном потреблении, — написала она.

Ориентировочно электроснабжение будет подано:

Для 1 очереди : с 04:00 по 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00

: с 04:00 по 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 Для 2 очереди : с 02:00 по 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.

: с 02:00 по 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00. Для 3 очереди: с 00:00 по 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

Также, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению будет применена дополнительная очередь.

Обесточенной дополнительная очередь будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00. По этой ссылке можно узнать адреса, попавшие в дополнительную очередь.

Сумская область

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий также сообщил детали отключений электроэнергии в области на 27 ноября.

По его словам, в Сумах с 00:00 будут применяться почасовые отключения, по одной очереди (-2/+6 часов).

По Сумской области с 06:00 также будут применяться графики почасовых отключений (-2/+2 часа).

— Аварийные отключения тоже могут дополнительно вводиться для стабилизации энергосистемы, — сообщил он.

Винницкая область

Винницкий облсовет проинформировал, что в связи с уменьшенными величинами потребления электроэнергии на 27 ноября, по области будет внедрено ограничение электропотребления в объеме двух очередей графика почасовых отключений.

Таким образом график почасового отключения потребителей изменен:

06:00-08:00 (потребители привлечены в 1 и 2 очередях);

08:00-10:00 (потребители привлечены во 2 и 3 очередях);

10:00-12:00 (потребители задействованы в 1 и 3 очередях);

12:00-14:00 (потребители привлечены в 1 и 2 очередях);

14:00-16:00 (потребители привлечены во 2 и 3 очередях);

16:00-18:00 (потребители привлечены в 1 и 3 очередях);

18:00-20:00 (потребители привлечены в 1 и 2 очередях);

20:00-22:00 (потребители задействованы во 2 и 3 очередях);

22:00-00:00 (потребители задействованы в 1 и 3 очередях).

В облсовете добавили, что при условии стабилизации ситуации в топливно-энергетическом комплексе, а именно увеличения объемов генерации и доведения для Винницкой области большей предельной величины потребления электрической мощности, графики будут пересмотрены в направлении уменьшения количества ограничений электропотребления.

Ровенская область

На Ровенщине в воскресенье, 27 ноября, также продолжатся отключения света на определенные промежутки времени, о чем сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

Согласно графикам, отключения света продлятся до четырех часов, но будут повторяться за сутки дважды.

Детальный график обесточиваний для города Ровно можно увидеть по этой ссылке.

А график отключений света для Ровенской области отключений находится по этой ссылке.

— Еще раз подчеркиваю: несмотря на все усилия, ровенские энергетики не всегда могут придерживаться графиков. Все из-за возникновения аварийных ситуаций и применения экстренных отключений для балансировки системы, — написал Виталий Коваль.

Закарпатская область

На сайте Закарпатьеоблэнерго были также обновлены графики отключений электроэнергии на 27 ноября.

В воскресенье почасовые отключения света, в зависимости от населенного пункта и объекта инфраструктуры, планируют осуществлять трижды в сутки (с полуночи до 1 часа ночи, с 7 до 10 утра, с 16 до 19 часов или с 4 до 7 утра, 13 до 16 часов, с 22 до полуночи или с часу ночи до четырех утра, с 10 до 13, с 19 до 22).

Графики отключений электроснабжения в Закарпатской области можно посмотреть по этой ссылке.

Полтавская область

Облэнерго Полтавщины тоже обновило очереди в графике почасового отключения электроэнергии, который будет действовать с 27 ноября.

Также до конца ноября остаются без изменений часы отключений очередей. Продолжительность переключения очередей — от 20 до 40 минут, сначала выключается следующая очередь, затем включается обесточенная ранее.

Графики отключений можно посмотреть по этой ссылке.