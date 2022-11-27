Ноябрь, 27 в 14:18

У России достаточно ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине. Однако высокоточных ракет, которыми оккупанты обычно бьют по энергосистеме, не так уж много.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинской системе ПВО тяжело работать, ведь она не обеспечена всеми огненными средствами, которые нужны нам сегодня. Тем не менее Украина в ближайшее время получит дополнительные комплексы IRIS-T.

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Что касается того, сколько РФ может выпускать ракет за один раз, Юрий Игнат напомнил, что это и 30, и 50, и 70, и даже более 100, как в начале октября.

— Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетической инфраструктуре, а это Х-101, Х-555 и Калибр, не так уж много у них осталось. Искандеров вообще 100 с чем-то, – сказал спикер.

По его мнению, сейчас Россия вряд ли может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что тратит.

– Перед ударом им (россиянам – Ред.) надо сначала определиться, куда они будут бить. Должны проанализировать последствия. Именно поэтому мы призываем граждан не публиковать, не предоставлять врагу лишнюю информацию, — заметил Юрий Игнат.

Также на атаки влияют погодные условия, ведь это важно для поднятия авиации в небо и фиксации обстрелов с воздуха. Кроме того, ракеты нужно перевезти на корабли, зарядить.

Поэтому периодичность нанесения ударов раз в неделю может сохраняться.