Ноябрь, 28 в 14:14

Во Львовской области введены в действие графики аварийных отключений.

Об этом сообщает отдел корпоративных связей компании Львовоблэнерго в Facebook.

— Во Львовской области применяют отключения, охватывающие большинство пользователей кроме объектов критической инфраструктуры. Графики отключений не действуют, – указано в сообщении.

По данным Львовоблэнерго, ориентировочно разовое отсутствие электричества будет составлять 8 часов, а потом его будут подавать на 4 часа, потом — снова отключение на 8 часов.

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— В то время, когда электроэнергия подается, просим использовать ее только для самых необходимых нужд — зарядка телефонов, павербанков и т.д. Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись — духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие, — отмечают в Львовоблэнерго.

Напомним, что 28 ноября в результате стремительного роста дефицита мощности по всей территории Украины применяются аварийные отключения электроэнергии.