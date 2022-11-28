Ноябрь, 28 в 17:37

Российские оккупанты ракетами повредили насосную станцию Николаевводоканала, которая расположена в Херсонской области, из-за чего невозможно восстановить поставки пригодной к употреблению воды в Николаев.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Друзья, к сожалению, имею плохие новости. Во время ракетного обстрела российские террористы повредили насосную станцию МКП Николаевводоканал, расположенную в Херсонской области. Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана, — сообщил он.

Сенкевич добавил, что несмотря на ожидания николаевцев получить питьевую воду как можно скорее, украинцы имеют дело с российскими террористами, которые уничтожают гражданскую инфраструктуру.

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— Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого, оперативно, буквально за неделю, отремонтировали водопровод. Но мы имеем дело с настоящими террористами, которые бессильны против наших военных, а потому воюют с мирным населением, — написал городской голова Николаева.

По состоянию на сейчас будет продолжен ремонт сетей водоканала, которые уничтожает соленая вода.

— Как только позволит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду, — резюмировал Сенкевич.

Плохие новости: мэр Николаева объяснил, почему пока нельзя вернуть питьевую воду / 2 фотографии

Напомним, Николаев остался без центрального водоснабжения в середине апреля, когда оккупантами был перебит водопровод из Днепра на захваченных территориях Херсонской области. Некоторое время городу приходилось жить без воды, а затем в Николаев и другие населенные пункты начали подавать воду из Бугского лимана, которая непригодна к употреблению. По сей день горожане набирают воду в пунктах разлива.

Фото: Сєнкевич Online

Источник: Сєнкевич Online