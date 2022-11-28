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Факты / Україна

Несмотря на экономию электроэнергии: в Одессе открыли каток в лунапарке

Евгения Грейс, редактор ленты
Лунапарк Одеса ковзанка

В Одессе, несмотря на жесткий дефицит и экономию электроэнергии, запустили энергозатратный каток в парке аттракционов.

Как пишет одесское издание Думская, лунапарк работает с аттракционами и ярко освещается, в то время как неподалеку в киоске продают хлеб при свете свечей, а улицы стоят в темноте.

Окрестные улицы и дома при этом погружены в полную тьму: свет в окошках одесситов можно увидеть только благодаря наличию у жильцов независимых источников питания. В булочной на соседней улице продавцы зажгли свечи, — пишет корреспондент Думской.

СМИ отмечает, что неподалеку недавно заработала новая подстанция Маразлиевская, но электроэнергия подается только в парк.

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Каток открыли в воскресенье. Лунапарк сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Лунапарк Одеса ковзанка

Понятно, что в темноте никто не будет кататься, но оборудование по производству и поддержке льда нуждается в серьезных затратах и ​​постоянной подаче электроэнергии, — пишет одесское издание.

В комментариях заведение спросили, каким образом оно работает при отсутствии электроэнергии. В ответе говорится, что на генераторах.

Лунапарк Одеса ковзанка
Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 28 ноября по всей стране будут применяться аварийные отключения электроэнергии.

Источник: Думская, Лунапарк Одесса
Фото: Лунапарк Одесса, Скриншот

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