Несмотря на экономию электроэнергии: в Одессе открыли каток в лунапарке
В Одессе, несмотря на жесткий дефицит и экономию электроэнергии, запустили энергозатратный каток в парке аттракционов.
Как пишет одесское издание Думская, лунапарк работает с аттракционами и ярко освещается, в то время как неподалеку в киоске продают хлеб при свете свечей, а улицы стоят в темноте.
Окрестные улицы и дома при этом погружены в полную тьму: свет в окошках одесситов можно увидеть только благодаря наличию у жильцов независимых источников питания. В булочной на соседней улице продавцы зажгли свечи, — пишет корреспондент Думской.
СМИ отмечает, что неподалеку недавно заработала новая подстанция Маразлиевская, но электроэнергия подается только в парк.
Каток открыли в воскресенье. Лунапарк сообщил об этом на своей странице в Instagram.
Понятно, что в темноте никто не будет кататься, но оборудование по производству и поддержке льда нуждается в серьезных затратах и постоянной подаче электроэнергии, — пишет одесское издание.
В комментариях заведение спросили, каким образом оно работает при отсутствии электроэнергии. В ответе говорится, что на генераторах.
Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 28 ноября по всей стране будут применяться аварийные отключения электроэнергии.
Источник: Думская, Лунапарк Одесса
Фото: Лунапарк Одесса, Скриншот