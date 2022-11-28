Ноябрь, 28 в 16:39

В центре временно захваченного Мариуполя российские оккупанты обустраивают склад с боеприпасами возле школы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что таким образом россияне снова прикрываются гражданскими жителями.

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— Оккупанты начали обустраивать склад с БК на территории уничтоженного Центрального рынка, в самом центре города, в 100 м от школы 65, которую сами используют как главную пиар-точку, — написал он.

Отметим, что Центральный рынок Мариуполя был разрушен в начале полномасштабной войны в результате российских обстрелов.

На днях стало известно, что в Мариуполе взорвался автомобиль с российскими оккупантами. По меньшей мере один захватчик погиб, двое получили ранения.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Петр Андрющенко