Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Резников рассказал, сколько женщин в рядах ВСУ участвуют в боевых действиях

Марта Бондаренко, редактор ленты
Резников рассказал, сколько женщин в рядах ВСУ участвуют в боевых действиях
Фото: Минобороны

На сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу 59 786 женщин, из которых 41 тыс. — это военнослужащие, а 18 тыс. — это гражданские сотрудницы.

Об этом во время шестого Украинского женского конгресса рассказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5 тыс. женщин, из которых примерно 10% — это присоединившиеся к силам территориальной обороны, а она также является составной частью ВСУ.

Сейчас смотрят

По состоянию на 20 июля было всего 38629 женщин-военнослужащих.

К сожалению, по данным, погибла 101 женщина, ранены более 100, без вести пропало — 50. Более 350 женщин отмечены государственными наградами.

– Две женщины имеют звание Герой Украины, к сожалению, посмертно. Это госпожа Дерусова и госпожа Ступницкая – рассказал Резников.

Сержант, старший боевой медик, Инна Дерусова с начала войны выполняла задачи в городе Ахтырка. Женщина спасла более 10 воинов, рискуя своей жизнью. Погибла она 26 февраля от артиллерийских обстрелов русских войск, когда помогала раненым.

Екатерина Ступницкая – медик, сержант Вооруженных сил Украины. Погибла 10 марта во время тяжелых боев за освобождение пгт Макаров в Киевской области.

Читайте
Украинские женщины со всеми испытаниями из-за войны стали сенсацией в мире — Зеленская

28 ноября в Киеве проходит шестой Женский украинский конгресс, тема которого — ценности во время войны. Мероприятие посвящено вызовам, стоящим перед женщинами во время войны, и тем ценностям, с которыми украинское и мировое сообщество эти вызовы преодолевают.

Источник: Украинский женский конгресс

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка