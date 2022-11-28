Ноябрь, 28 в 15:33

На сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу 59 786 женщин, из которых 41 тыс. — это военнослужащие, а 18 тыс. — это гражданские сотрудницы.

Об этом во время шестого Украинского женского конгресса рассказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5 тыс. женщин, из которых примерно 10% — это присоединившиеся к силам территориальной обороны, а она также является составной частью ВСУ.

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По состоянию на 20 июля было всего 38629 женщин-военнослужащих.

К сожалению, по данным, погибла 101 женщина, ранены более 100, без вести пропало — 50. Более 350 женщин отмечены государственными наградами.

– Две женщины имеют звание Герой Украины, к сожалению, посмертно. Это госпожа Дерусова и госпожа Ступницкая – рассказал Резников.

Сержант, старший боевой медик, Инна Дерусова с начала войны выполняла задачи в городе Ахтырка. Женщина спасла более 10 воинов, рискуя своей жизнью. Погибла она 26 февраля от артиллерийских обстрелов русских войск, когда помогала раненым.

Екатерина Ступницкая – медик, сержант Вооруженных сил Украины. Погибла 10 марта во время тяжелых боев за освобождение пгт Макаров в Киевской области.

28 ноября в Киеве проходит шестой Женский украинский конгресс, тема которого — ценности во время войны. Мероприятие посвящено вызовам, стоящим перед женщинами во время войны, и тем ценностям, с которыми украинское и мировое сообщество эти вызовы преодолевают.

Источник: Украинский женский конгресс