Ноябрь, 28 в 20:18

Страна-агрессор Россия может нанести новые ракетные удары по территории Украины в любой момент. К примеру, в понедельник, 28 ноября, наблюдается высокая авиационная активность самолетов РФ.

Об этом проинформировал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального марафона. Таким образом он прокомментировал объявление сегодня воздушной тревоги в ряде украинских областей.

– Авиационная активность сейчас высокая. Несколько десятков самолетов и на севере, и на востоке, и на юге, у каждого свои функции. Вероятно, с этим и связана воздушная тревога. Также она может быть связана с угрозой нанесения ударов, — отметил Игнат.

Он добавил, что ракет к комплексам С-300 у оккупантов достаточно. Агрессор использует их против мирных украинцев как террористическое оружие.

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Игнат подчеркнул, что оккупанты могут когда угодно совершить очередную массированную ракетную атаку на Украину, поскольку имеют для этого все силы и средства. Вопрос только – в планировании, организации и разведке.

Так, рашисты после предыдущих атак осуществляют анализ, подводят итоги и решают, повторно наносить удар по тем же объектам, или выбрать новые цели.

– У них целый перечень объектов, которые для них являются потенциальными целями, – уточнил Игнат.

По его словам, на подготовку ракетных ударов у оккупантов есть время. Как правило, такие атаки происходят раз в неделю или две недели.

– Поднять самолеты и направить их на боевой курс, нанести удары (по Украине, – Ред.) – на это нужно не так много времени. Поэтому нужно быть готовыми к этому, прежде всего психологически, — подчеркнул Игнат.

Он уточнил, что враг бьет по критической инфраструктуре Украины высокоточными дальнобойными ракетами Калибр, Х-101, Х-55.

Ранее в ГУР Минобороны Украины прогнозировали, что РФ понадобится не менее недели для подготовки очередной массированной ракетной атаки. Во время последнего удара 23 ноября российские войска атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому по всей Украине введены длительные отключения света.

Источник: Украинское радио