Ноябрь, 28 в 7:44

Экономист Фатих Бироль, возглавлявший Международное энергетическое агентство, назвал три причины, по которым это РФ не сможет победить в энергетической войне с Западом.

Так, по подсчетам Бироля, до начала войны 75% экспортного газа и 55% экспортной нефти России получали страны Европы. Таким образом, РФ потеряла крупнейшего покупателя российских энергоресурсов. По мнению эксперта, чтобы поставлять газ и нефть азиатским странам, России придется потратить десятки лет и значительные средства на строительство новых трубопроводов.

Кроме того, страна-агрессор не сможет начать активно снабжать газ и нефть даже морским путем. Танкер с энергоресурсами идет из России в ЕС около пяти дней, в то время как в Азию — от 65 до 75 дней.

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Последняя причина состоит в том, что энергетическим гигантам РФ понадобится множество новейших технологий для разработки геологически сложных месторождений нефти и газа. Однако из-за санкций и войны в Украине большинство западных технологических компаний ушли с российского рынка. Это усложнит не только увеличение, но даже поддержание прежнего уровня добычи.