Ноябрь, 28 в 14:11

Россия пытается напугать украинцев, распространяя информацию о возможном наступлении со стороны Беларуси.

Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Он отметил, что информационно-психологические операции России преследуют несколько целей. В частности, оккупанты стремятся посеять панику среди населения и дезориентировать украинские силы обороны.

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– Также объектом и целями этой специальной психологической операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрыло, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было, — сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, нет признаков того, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение со стороны Беларуси.

— Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем, — подытожил он.

Фото: ГУР