Ноябрь, 28 в 14:44

Украинские военные показали, как выглядит село Макеевка Луганской области после деоккупации.

Соответствующие фото опубликовала Луганская областная государственная администрация.

— Так выглядит освобожденная Макеевка. Сломанные судьбы людей, разрушенные оккупантами дома и множество российского металлолома, — говорится в сообщении.

Снаряды в домах и уничтоженная российская техника: как сейчас выглядит Макеевка на Луганщине / 9 фотографий

Напомним, что 13 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об освобождении Макеевки. Официально Минобороны Украины подтвердило контроль над населенным пунктом 16 ноября и опубликовало ролик из деоккупированного села.

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Известно, что в Макеевке не осталось ни одного уцелевшего дома. Там сейчас живут около 30 человек, которые постоянно находятся в подвалах из-за непрекращающихся обстрелов.

Фото: Луганская ОГА