Ноябрь, 28 в 13:36

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе российского агента, который собирал и передавал оккупантам данные о размещении украинских войск в столице и на юге страны.

Мужчина прежде всего пытался обнаружить силы противовоздушной обороны. Собранную информацию он передавал через прокремлевское информагентство Бел.ru, представителя которого завербовало ФСБ России. Для коммуникации и передачи сведений агенты использовали закрытый Telegram-канал.

Полученные данные оккупанты планировали применять для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам.

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В Одессе задержали агента РФ, который собирал данные о ПВО / 7 фотографий

По данным следствия, приспешником российских захватчиков оказался местный житель, которого ФСБ завербовала после полномасштабного вторжения.

Предложение о сотрудничестве с оккупантами он получил из запрещенных соцсетей, где неоднократно высказывался в поддержку вооруженной агрессии против Украины, — отмечает СБУ.

В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Кроме того, в его доме нашли запрещенные коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии РФ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали содержание под стражей как меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и возможной дополнительной квалификации его преступлений.

Напомним, в Одессе задержали агента РФ, который собирал данные о размещении украинских войск.