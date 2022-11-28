В Одессе задержали агента РФ, который собирал данные о ПВО
Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе российского агента, который собирал и передавал оккупантам данные о размещении украинских войск в столице и на юге страны.
Мужчина прежде всего пытался обнаружить силы противовоздушной обороны. Собранную информацию он передавал через прокремлевское информагентство Бел.ru, представителя которого завербовало ФСБ России. Для коммуникации и передачи сведений агенты использовали закрытый Telegram-канал.
Полученные данные оккупанты планировали применять для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам.
Киберспециалисты СБУ обнаружили российского агента в ходе спецоперации при попытке передать информацию.
По данным следствия, приспешником российских захватчиков оказался местный житель, которого ФСБ завербовала после полномасштабного вторжения.
Предложение о сотрудничестве с оккупантами он получил из запрещенных соцсетей, где неоднократно высказывался в поддержку вооруженной агрессии против Украины, — отмечает СБУ.
В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Кроме того, в его доме нашли запрещенные коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии РФ.
Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали содержание под стражей как меру пресечения.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и возможной дополнительной квалификации его преступлений.
Напомним, в Одессе задержали агента РФ, который собирал данные о размещении украинских войск.