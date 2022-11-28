Ноябрь, 28 в 18:38

Национальная полиция запустила чат-бот для сбора информации о предателях Украины и коллаборантах.

Через чат-бот @dvb_np_bot в Telegram можно сообщить о сторонниках или приспешниках россиян.

— Каждое обращение разрабатывается, а информация тщательно проверяется. Анонимность гарантирована! – уверили в МВД.

По данным правоохранителей, с начала полномасштабного вторжения возбуждено почти 500 уголовных производств, собраны доказательства незаконной деятельности и сообщено о подозрении по фактам государственной измены и коллаборационизма более 370 лицам.

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В феврале Силы обороны Украины запустили чат-бот для сообщения о вражеских диверсионно-разведывательных группах и перемещении оккупационных войск: @stop_russian_war_bot. В марте появился аналогичный бот: Є-ворог (@evorog_bot).

В мае СБУ открыла еще два чат-бота для борьбы с российской агрессией. Первый – Знайди зрадника – предназначен для того, чтобы сообщать о предателях и коллаборантах, а также о вражеских агентах, которые сливают данные россиянам через интернет.

Второй чат-бот – Стоп мародер. Он предназначен для сообщения о преступниках, разворовывающих чужое имущество во время войны. После проверки информации данные будут размещены на сайте stopmarauder.com.ua.

Кроме этого, Министерство обороны запустило чат-бот Хочу жить для военнослужащих российских оккупационных войск, желающих сдаться в плен.

Министерство реинтеграции имеет чат-бот Minre_1548_Help_Bot, на который можно обратиться, если необходимо эвакуироваться из зоны активных боевых действий.

Фото: Киберполиция