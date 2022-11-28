Ноябрь, 28 в 19:40

Правоохранители эксгумировали тела еще пятерых мирных жителей села Слобожанское Изюмского района Харьковской области, погибших в результате авиационного удара российской армии. Среди них малыш, которому было всего 1 год 9 месяцев.

— 9 марта в результате авиационной бомбардировки села они погибли в многоэтажке, которая разрушилась. Среди погибших: две женщины, мужчина, девочка 10 лет и мальчик 1 год 9 месяцев. В настоящее время их тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз, — говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В результате авиабомбардировки РФ многоэтажки на Харьковщине погибла семья: их тела эксгумировали / 3 фотографии

Фото: Харьковская областная прокуратура