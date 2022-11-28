Как выглядят новые укрепления оккупантов на Херсонщине из космоса

Ноябрь, 28 в 17:48

Российские оккупанты активно строят временные укрепления и возводят противотанковые оборонительные сооружения на левом берегу Днепра в Херсонской области и Крыму.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

На опубликованных космических снимках видно, что большинство полевых укреплений ориентированы перпендикулярно самим дорогам. По мнению экспертов ISW, они больше похожи на многоуровневые контрольно-пропускные пункты, чем элементы единой оборонной линии.

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Также оккупанты сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, что отделяет Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, и вдоль пляжей к югу и востоку от полосы.

Российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу контрнаступления ВСУ через реку Днепр как серьезную угрозу. В ISW отмечают, что большинство из них будут очень уязвимыми при наступлении на открытой местности.

Фото: Maxar