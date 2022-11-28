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Факты / Україна

Как выглядят новые укрепления оккупантов на Херсонщине из космоса

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Как выглядят новые укрепления оккупантов на Херсонщине из космоса

Российские оккупанты активно строят временные укрепления и возводят противотанковые оборонительные сооружения на левом берегу Днепра в Херсонской области и Крыму.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

На опубликованных космических снимках видно, что большинство полевых укреплений ориентированы перпендикулярно самим дорогам. По мнению экспертов ISW, они больше похожи на многоуровневые контрольно-пропускные пункты, чем элементы единой оборонной линии.

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Траншеи, укрепления и танковые заграждения возле Степного, Херсонская область, оккупированная Россией Украина (15 ноября 2022 г.) — 34,0782591° в. д. 46,7773084° с. ш. — спутниковый снимок © Maxar Technologies, 2022 г.

Также оккупанты сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, что отделяет Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, и вдоль пляжей к югу и востоку от полосы.

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Российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу контрнаступления ВСУ через реку Днепр как серьезную угрозу. В ISW отмечают, что большинство из них будут очень уязвимыми при наступлении на открытой местности.

Фото: Maxar

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