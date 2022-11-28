Ноябрь, 28 в 9:49

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 590 российских военных. По состоянию на 28 ноября общее количество потерь противника составляет около 87 900 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также за сутки украинские защитники уничтожили три танка, пять боевых бронированных машин и две артиллерийские системы противника.

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Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 28 ноября:

танков ‒ 2903 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5861 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1899 (+2) ед,

РСЗО – 395 ед,

средств ПВО ‒ 209 ед,

самолетов – 278 ед,

вертолетов – 261 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 ед,

крылатых ракет ‒ 531 ед,

кораблей/катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4416 (+4) ед,

специальной техники – 163 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 278-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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