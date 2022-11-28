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Факты / Україна

За сутки ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов, три танка и две артсистемы

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 590 российских военных. По состоянию на 28 ноября общее количество потерь противника составляет около 87 900 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также за сутки украинские защитники уничтожили три танка, пять боевых бронированных машин и две артиллерийские системы противника.

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Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 28 ноября:

  • танков ‒ 2903 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5861 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1899 (+2) ед,
  • РСЗО – 395 ед,
  • средств ПВО ‒ 209 ед,
  • самолетов – 278 ед,
  • вертолетов – 261 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 ед,
  • крылатых ракет ‒ 531 ед,
  • кораблей/катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4416 (+4) ед,
  • специальной техники – 163 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 278-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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