Девушку изнасиловали, а парня — кастрировали: в Изюме во время эксгумации нашли замученных людей

Ноябрь, 29 в 11:09

На деоккупированных территориях Украины российские военные оставили после себя свидетельства множества жутких преступлений — в Харьковской области они поиздевались над несовершеннолетней девушкой и парнем.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что именно специальный международный трибунал по расследованию преступлений агрессии против Украины позволит восстановить справедливость и наказать всех виновных в ужасающих деяниях.

— Когда наши правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а потом жестоко убили. Нашли парня, которому перед казнью отрезали половые органы, — сообщил он.

Также руководитель ОП подчеркнул, что находят такие страшные вещи каждый раз, когда освобождают очередной населенный пункт.

Сейчас смотрят

– Нет никаких сомнений в том, что Россия несет полную ответственность за содеянное. Российские солдаты и их командиры, совершившие военные преступления, будут привлечены к ответственности. Однако этого недостаточно. К уголовной ответственности за преступление агрессии следует привлечь российских должностных лиц, – уверен Ермак.

Кроме того, он сообщил, что за время полномасштабной войны России против Украины совершено более 47,9 тыс. военных преступлений, погибли больше 8,4 тыс. мирных жителей, в том числе 440 детей. Также уничтожены 46 тыс. домов и десятки тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Среди прочего, разрушены 1,4 тыс. заведений для детей. 11,4 тыс. юных украинцев были принудительно вывезены за пределы страны.

Фото: Олег Синегубов