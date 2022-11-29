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Факты / Україна

Воровали даже белье. Сообщено о подозрении 6 военным РФ, которые издевались над местными на Киевщине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Воровали даже белье. Сообщено о подозрении 6 военным РФ, которые издевались над местными на Киевщине
Фото: Офис генпрокурора

Сообщено о подозрении шести военным РФ, которые угрожали оружием и грабили местных жителей Киевщины.

По данным следствия, в марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка Киевской области, российские военные жестоко обращались с местными, угрожая оружием и применяя силу.

– Они грабили их имущество – бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, антиквариат, белье, предметы гигиены и духи. Также оккупанты забирали у местных жителей деньги, продукты питания, алкоголь, — сообщает Офис генпрокурора.

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Источник: Офис генпрокурора
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