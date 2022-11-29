Воровали даже белье. Сообщено о подозрении 6 военным РФ, которые издевались над местными на Киевщине

Ноябрь, 29 в 15:08

Сообщено о подозрении шести военным РФ, которые угрожали оружием и грабили местных жителей Киевщины.

По данным следствия, в марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка Киевской области, российские военные жестоко обращались с местными, угрожая оружием и применяя силу.

– Они грабили их имущество – бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, антиквариат, белье, предметы гигиены и духи. Также оккупанты забирали у местных жителей деньги, продукты питания, алкоголь, — сообщает Офис генпрокурора.

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Отступая в составе своих подразделений под давлением ВСУ в конце марта, они вывезли награбленное на территорию РФ.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Изюме во время эксгумации нашли замученных людей.