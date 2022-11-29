Ноябрь, 29 в 10:50

Контрразведка СБУ задержала еще одного корректировщика ракет по критической инфраструктуре Запорожской области во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах региона.

В первую очередь он “наводил” российское оружие на объекты энергетики и другие сооружения систем жизнеобеспечения.

– Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий “прилетов” и передачи врагу соответствующих данных. “Уточненная” информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города, — говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, он собирал информацию о местах временного базирования и перемещения военной техники ВСУ на территории областного центра. Собранные сведения передавал агрессору через соцсети, в том числе Telegram-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова.

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— Там он одобрительно комментировал рашистские “сообщения”, призывал к поддержке страны-агрессора и выкладывал закрытые сведения об украинских объектах в виде “помеченных” электронных карт, — информируют в СБУ.

По данным следствия, задержанным является работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабной войны его завербовали спецслужбы РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.

В поле зрения оккупантов попал из-за своей пророссийской “активности” в соцсетях. Там ему и предложили конфиденциальное сотрудничество. За это обещали деньги и “должность” в случае оккупации региона.

В Запорожской области работник оборонного завода наводил удары на инфраструктуру, его задержали — СБУ / 4 фотографии

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами переписки с российским “куратором”. В настоящее время задержанному сообщено о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.