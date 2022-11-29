Не дадут РФ заморозить Украину: США вместе с союзниками продолжат предоставлять все необходимое

Ноябрь, 29 в 9:34

США, а также союзники и партнеры продолжат прилагать усилия, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для восстановления уничтоженной инфраструктуры и не дать РФ превратить зимние холода в оружие против нашей страны.

Об этом во время пресс-брифинга заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Во-первых, мы продолжим снабжать ВСУ средствами, оружием, возможностями и тренировками, в которых они нуждаются для того, чтобы иметь успех на поле боя, — сказал представитель администрации США.

Также он подчеркнул, что ВСУ наглядно показали определенные успехи за последние несколько недель.

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— Во-вторых, мы работаем с нашими союзниками и партнерами по всему миру и, безусловно, работаем изнутри с другими учреждениями этой администрации, чтобы предоставить (украинцам, – Ред.) запчасти, оборудование, трансформаторы – те вещи, в которых они нуждаются, чтобы возобновить работу систем и возобновить подачу электропитания, — отметил представитель Белого дома.

Он добавил, что этот список велик. В то же время Кирби отметил, что не все оборудование поступает из США. В частности, электросети и электрооборудование в Украине имеют европейские стандарты. В частности, США “работают над этим очень и очень тесно с союзниками и партнерами”.

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Кроме того, представитель Белого дома назвал отвратительным то, что делает российский диктатор в Украине, который сначала использовал продовольствие в качестве оружия, затем устрашение, а сейчас – зимние холода. Кирби подчеркнул, что почти все последние ракетные удары России были нацелены на гражданскую инфраструктуру, в частности, объекты энергетики, водо- и теплоснабжения.