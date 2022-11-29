Ноябрь, 29 в 7:39

Российские оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий на временно занятой территории Луганской области.

Так, по информации, которая есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Белокуракино захватчики вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

Между тем на временно захваченной территории Херсонской области россияне усиливают административно-полицейский режим.

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Известно, что оккупанты запланировали заменить отдельные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации на подразделения Росгвардии.

Но, несмотря ни на что, армия РФ продолжает нести потери.

Так, 29 ноября в Генштабе ВСУ подтвердили поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово Луганской области.

По предварительной информации, около 20 военнослужащих погибли и более трех десятков получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.