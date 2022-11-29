Оккупанты вывозят урожай и технику из Белокуракино
Российские оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий на временно занятой территории Луганской области.
Так, по информации, которая есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Белокуракино захватчики вывозят урожай и технику из местных агрофирм.
Между тем на временно захваченной территории Херсонской области россияне усиливают административно-полицейский режим.
Известно, что оккупанты запланировали заменить отдельные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации на подразделения Росгвардии.
Но, несмотря ни на что, армия РФ продолжает нести потери.
Так, 29 ноября в Генштабе ВСУ подтвердили поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово Луганской области.
По предварительной информации, около 20 военнослужащих погибли и более трех десятков получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.
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