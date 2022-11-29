Ноябрь, 29 в 18:54

С начала суток российские войска не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в Украине. В частности, под ракетный удар врага попал населенный пункт Кившаровка (Харьковская область).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке с фронта по состоянию на вечер 29 ноября.

– За сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Кившаровка Харьковской области, совершил 26 авиационных ударов и 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск, — отмечается в сообщении.

Как уточнили в Генеральном штабе, в настоящее время сохраняется угроза ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

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На фронте путинские войска пытаются удержать временно захваченные территории, сдержать подразделения Вооруженных сил Украины, обустраивают оборонные рубежи и позиции, и только на отдельных направлениях продолжают наступательные действия.

– Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, которые понесли потери, а также формирование новых частей и подразделений, — уточнили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок РФ нет. В то же время Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию против Украины, предоставляя свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ оккупанты совершали провокационные обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении РФ удерживает группировку войск в приграничных районах Белгородской области. Враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты осуществляют оборону, применяют танки и артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские войска продолжают попытки наступления, а также обстреливают города и села из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии позиций ВСУ и районов населенных пунктов Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. За сутки они обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии как позиции Сил обороны Украины, так и районы населенных пунктов Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.

На Криворожском и Херсонском направлениях рашисты также находятся в позиционной обороне, не прекращая артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности Херсона.

Украинские военные 27 ноября поразили районы сосредоточения живой силы оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области, а также Лутугино в Луганской области. Потери врага составляют до 470 человек ранеными. Кроме того, уничтожены около 50 единиц военной техники и склад боеприпасов.

В то же время, авиация ВСУ в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.