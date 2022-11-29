Ноябрь, 29 в 16:40

Бахмут в Донецкой области уже несколько месяцев подряд остается самой горячей точкой боевых действий на Востоке нашего государства.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают город, выпускают по 200-300 залпов артиллерии, разрушая жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Несмотря на это, Бахмут находится под контролем ВСУ, а украинские защитники стоят очень крепко, выдерживая безумное давление и постоянные штурмы противника.

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– В последние дни обстрелы стали более интенсивными. Враг стреляет по жилым домам, по гражданской инфраструктуре. Его в этом плане ничего не ограничивает, он уничтожает город, но он находится под украинским контролем. И все основные трассы тоже под украинским контролем. Об окружении речь не идет вообще, — рассказал офицер батальона Свобода 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко в эфире национального телемарафона.

Как рассказал капитан Нацгвардии Максим Жорин, российские войска несут огромные потери под Бахмутом. А планы противника окружить город невозможны.

– Поля перед позициями украинских войск под Бахмутом просто усыпаны трупами российских военных. В основном это представители ЧВК Вагнера. Трупы, которые просто валяются в полях и посадках, никто не забирает. Каждую последующую попытку штурма они идут по трупам своих военных. Поэтому это больше напоминает какое-то самоубийство, — сказал он в эфире телеканала Эспрессо.

Из-за огромных разрушений Бахмут непригоден к жизни. Из 73-тысячного населения города уехало 90% жителей.

Те, кто остались, говорят, что им просто некуда деваться. Без всяких условий, люди часто живут прямо в подвалах под постоянными вражескими обстрелами.

В городе нет электричества, воды, газа, отопления и нормальной связи. В результате обстрелов там чуть ли не каждый день погибают мирные жители.

Кроме этого, оккупанты похищают людей на оккупированные территории и устраивают пытки обычным жителям. Власти призывают людей эвакуироваться из Бахмута и не мешать работе ВСУ.