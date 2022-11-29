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Факты / Україна

Воздушные силы готовы к отражению ракетной атаки РФ — Игнат

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Політ ракети
Фото: Unsplash

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы готовы к отражению воздушной атаки России.

— Происходит терроризм – где-то больше используют ракет, где-то меньше. Хочу напомнить, что самое страшное мы пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели нам на головы фактически каждый день, когда летала российская авиация. Разве можно нас испугать еще чем-нибудь? Будем делать все для того, чтобы уничтожать врага как в небе, так и на земле, – заявил он в эфире Єдиних новин.

Также Игнат призвал всех сохранять спокойствие и верить в ВСУ.

Напомним, ранее украинцев призвали с понедельника, 28 ноября, быть готовыми к тому, что РФ может нанести очередной массированный ракетный удар.

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