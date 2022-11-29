Воздушные силы готовы к отражению ракетной атаки РФ — Игнат

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы готовы к отражению воздушной атаки России.

— Происходит терроризм – где-то больше используют ракет, где-то меньше. Хочу напомнить, что самое страшное мы пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели нам на головы фактически каждый день, когда летала российская авиация. Разве можно нас испугать еще чем-нибудь? Будем делать все для того, чтобы уничтожать врага как в небе, так и на земле, – заявил он в эфире Єдиних новин.