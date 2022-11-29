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Факты / Україна

Ракетный удар РФ по Днепру: что осталось от предприятия

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022

В Днепропетровской областной военной администрации продемонстрировали последствия ракетной атаки российских оккупантов на Днепр вечером 28 ноября.

Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Обстріл Дніпра 28 листопада 2022
Ракетный удар РФ по Днепру: что осталось от предприятия / 7 фотографий

– Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет.

“Русский мир” несет только разруху. И будет отвечать за все свои преступления, – уверен руководитель ОВА Валентин Резниченко.

Напомним, поздно вечером 28 ноября российские войска выпустили четыре ракеты по Днепру.

Вражеские снаряды серьезно разрушили производственные помещения и спровоцировали пожар.

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К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Никопольский район ночью 29 ноября российские оккупационные войска обстреливали из Ураганов и тяжелой артиллерии.

В частности, под вражеский удар попала Червоногригорьевская община.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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