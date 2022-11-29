Ракетный удар РФ по Днепру: что осталось от предприятия
В Днепропетровской областной военной администрации продемонстрировали последствия ракетной атаки российских оккупантов на Днепр вечером 28 ноября.
– Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет.
“Русский мир” несет только разруху. И будет отвечать за все свои преступления, – уверен руководитель ОВА Валентин Резниченко.
Напомним, поздно вечером 28 ноября российские войска выпустили четыре ракеты по Днепру.
Вражеские снаряды серьезно разрушили производственные помещения и спровоцировали пожар.
К счастью, обошлось без погибших и раненых.
Никопольский район ночью 29 ноября российские оккупационные войска обстреливали из Ураганов и тяжелой артиллерии.
В частности, под вражеский удар попала Червоногригорьевская община.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко