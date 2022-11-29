В Днепропетровской областной военной администрации продемонстрировали последствия ракетной атаки российских оккупантов на Днепр вечером 28 ноября.

Ракетный удар РФ по Днепру: что осталось от предприятия / 7 фотографий

– Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет.

“Русский мир” несет только разруху. И будет отвечать за все свои преступления, – уверен руководитель ОВА Валентин Резниченко.