Ноябрь, 29 в 17:16

Россияне обстреляли областную больницу в Херсоне.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Херсон. Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна, — написал он.

Он добавил, что в результате удара оккупантов пострадавших нет.

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Источник: Кирилл Тимошенко