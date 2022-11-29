Россия обстреляла областную больницу в Херсоне
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Россияне обстреляли областную больницу в Херсоне.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— Херсон. Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна, — написал он.
Он добавил, что в результате удара оккупантов пострадавших нет.
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Источник: Кирилл Тимошенко